Seconda puntata della nuova edizione, la quindicesima, di Tale e Quale Show 2025, trasmessa venerdì 3 ottobre. Il varietà è condotto da Carlo Conti, affiancato da una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025: Salvatore Cavallo è il vincitore. Nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 3 ottobre, special guest è stato Nino Frassica che con la sua ironia ha dato giudizi ai vari partecipanti. Durante il programma Giorgio Panariello ha anche ricordato Remo Girone, scomparso proprio in serata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2025, chi è il vincitore della seconda puntata: la classifica aggiornata del 3 ottobre | VIDEO