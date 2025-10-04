Tajani | Ventisei italiani nella Flotilla per Gaza stanno per lasciare Israele
(Adnkronos) – "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat". A renderlo noto via X il vicepremier e ministro degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
*MO: TAJANI, 'CROATTI E SCUDERI IN CENTRO DETENZIONE TEMPORANEO ASHDOD'* = Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "L'europarlamentare Scuderi di Avs ed il senatore del M5S, che erano a bordo della barca Margana, sono stati invece tra i primi ad esser - facebook.com Vai su Facebook
Saltano le tappe di Conte in Calabria: sarà alla Camera per le comunicazioni di Tajani sulla Flotilla - X Vai su X
