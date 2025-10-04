Tajani Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla

ROMA (ITALPRESS) – “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

