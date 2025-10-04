Tajani lancia la volata azzurra Giù le tasse aiuti all’export | Moderati antidoto ai 5 Stelle

La difesa dell’export granducale dalla scure dei dazi e con il sostegno alle nuove infrastrutture ( Peretola in primis), un approccio nuovo al sistema sicurezza nel solco delle rigenerazioni urbane, una sanità da ripensare aumentando il numero delle Asl ("Tre sono poche"). E poi la sfida madre che da sempre è il marchio di fabbrica forzista, il contenimento delle tasse, con in testa "l’abbattimento dell’Irpef che in Toscana è il più alto d’Italia". Sono le battaglie principali che il ministro degli esteri e segretario nazionale azzurro Antonio Tajani metterà virtualmente sul tavolo oggi allo Starhotels Michelangelo nel suo discorso conclusivo dell’evento elettorale ’ Forza Italia, la forza del sì per il buongoverno delle Regioni’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

