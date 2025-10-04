Tajani | Altri 26 italiani della Flotilla verso l’Italia Atteso anche l’inviato del Fatto

Dopo il rientro del 3 ottobre a Fiumicino dei 4 parlamentari che erano a bordo della Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani ha riferito che altri 26 connazionali stanno per essere rimpatriati nel pomeriggio. Atteso anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul (che dovrebbe atterrare nella capitale turca alle 15, ndr). Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Altri 26 italiani della Flotilla verso l’Italia”. Atteso anche l’inviato del Fatto

In questa notizia si parla di: tajani - italiani

Attacco a Deir al-Balah, Tajani: “Operativi italiani, l’Idf fermi i raid”

Tajani, 'a Deir al-Balah operatori italiani, Israele fermi raid'

Usa, Tajani: al lavoro per rientro italiani da Alligator Alcatraz

#Tajani: spero che gli italiani della #Flotilla tornino in un paio di giorni - facebook.com Vai su Facebook

#Tajani: spero che gli italiani della #Flotilla tornino in un paio di giorni - X Vai su X

Flotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Da ilsecoloxix.it

Flotilla, Tajani: “Altri 26 italiani stanno per lasciare Israele” - Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Scrive msn.com