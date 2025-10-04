Tajani | Altri 26 italiani che erano a bordo della Flotilla stanno per rientrare in Italia

Dopo il rientro del 3 ottobre a Fiumicino dei 4 parlamentari che erano a bordo della Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani ha riferito che altri 26 connazionali stanno per essere rimpatriati. Atteso anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana – aggiunge – Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

