Dentro la manovra finanziaria del governo. Che effetto può produrre in busta paga il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le prime stime ci sono. La riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro avrebbe uno sconto progressivo che si aggira attorno a 100 euro per i salari con imponibile fiscale di 32-33mila euro per poi salire fino a 440 euro per un imponibile fiscale di 50mila euro. Il beneficio massimo di 440 euro, se non sarà compensato con un aggravio delle detrazioni, proseguirà anche oltre questa soglia fino ad un imponibile di 63. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglio Irpef in manovra, aliquote ed effetti in busta paga: i calcoli per fasce di reddito