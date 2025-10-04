Taglio Irpef fino a 440 euro l' anno per i redditi fino a 50mila euro | ecco le misure per imprese e famiglie
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha presentato il Documento programmatico di finanza pubblica che prepara la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Si tratta della quarta manovra varata da questo governo e sarà "di ferma e prudente responsabilità". L’obiettivo è duplice: tenere i conti sotto controllo in vista dell’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo e allo stesso tempo garantire. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi
Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi
