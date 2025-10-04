Taglio Irpef e le altre misure da 16 miliardi nel Documento di finanza pubblica

Quifinanza.it | 4 ott 2025

La prossima legge di Bilancio comincia a prendere forma: il Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre e ora atteso in Parlamento e a Bruxelles, delinea i contorni di una manovra da circa 16 miliardi di euro. Fra i provvedimenti più attesi si contano il taglio dell’ Irpef, per completare la riforma fiscale agognata dal centro-destra, ma anche interventi sulla Sanità e ritocchi ai bonus. Deficit al 3% e Pil in crescita moderata. È in ballo una cifra pari a 0,7 punti percentuali di Pil, che il Governo finanzierà attraverso una combinazione di tagli alla spesa pubblica (circa il 60%) e nuove entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

