Tadej Pogacar | Evenepoel e Vingegaard? Spero mi diano filo da torcere Ci vorrà il turbo per attaccare…
Tadej Pogacar si presenterà da grande favorito della vigilia alla prova in linea degli Europei: a una settimana di distanza dal dominio totale ai Mondiali, il fuoriclasse sloveno andrà a caccia anche del trionfo nella rassegna continentale. Il vincitore del Tour de France non ha mai conquistato la maglia blu-stellata e dunque vorrà provare a spuntare una casella nel suo sconfinato palmares, ma per festeggiare in Francia dovrà spuntarla nell’attesissima sfida con il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard. Il cannibale del ciclismo contemporaneo ha svelato le sensazioni attraverso le dichiarazioni della vigilia: “ Perché sono qui? Perché di solito l’Europeo si corre su tracciati facili e adatti a ciclisti veloci, mentre domani il tracciato sarà molto duro e sapete che più i percorsi sono difficili più mi piacciono. 🔗 Leggi su Oasport.it
