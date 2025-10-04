Tadej Pogacar si presenterà da grande favorito della vigilia alla prova in linea degli Europei: a una settimana di distanza dal dominio totale ai Mondiali, il fuoriclasse sloveno andrà a caccia anche del trionfo nella rassegna continentale. Il vincitore del Tour de France non ha mai conquistato la maglia blu-stellata e dunque vorrà provare a spuntare una casella nel suo sconfinato palmares, ma per festeggiare in Francia dovrà spuntarla nell’attesissima sfida con il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard. Il cannibale del ciclismo contemporaneo ha svelato le sensazioni attraverso le dichiarazioni della vigilia: “ Perché sono qui? Perché di solito l’Europeo si corre su tracciati facili e adatti a ciclisti veloci, mentre domani il tracciato sarà molto duro e sapete che più i percorsi sono difficili più mi piacciono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Evenepoel e Vingegaard? Spero mi diano filo da torcere. Ci vorrà il turbo per attaccare…”