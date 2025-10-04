Taccuino elettorale | arrivano Bonelli e Fratoianni Tutti gli eventi dei candidati
In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale che si intensifica negli ultimi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Taccuino elettorale: assemblea di Arezzo 2020 e cena con Bignami
Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
Serie di eventi in questo fine settimana, a partire da domani, per la campagna elettorale che sta vivendo il suo culmine. Per la prossima non sono esclusi big in arrivo. Sicurezza, turismo e genere i temi affrontati.
Arrivano i big nazionali per il rush finale della campagna elettorale calabrese - Per il centrodestra previsti Meloni, Tajani, Salvini, De Poli, Lupi e Castelli. Si legge su rainews.it