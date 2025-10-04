Tabellone WTA Wuhan 2025 | si riaccende la lotta Finals Paolini-Rybakina Per l’azzurra lato Swiatek

Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, che segna la conclusione degli eventi di questa categoria per la stagione. Ma non segna, questo è sicuro, la fine di una lotta senza esclusione di colpi per le WTA Finals, con Jasmine Paolini ed Elena Rybakina protagoniste di un serratissimo testa a testa che le vedrà protagoniste fin quasi al viaggio verso Riad. Ma andiamo con ordine. I tabelloni dell’una e dell’altra sono di difficoltà comparabile, fermo restando il bye al primo turno. Per Jasmine possibile esordio con Yue Yuan, la cinese che la mise in difficoltà all’esordio in quel del Roland Garros, poi un potenziale ottavo con la danese Clara Tauson, che dopo la semifinale in Canada non ha più vinto due partite di fila (e sono passati due mesi). 🔗 Leggi su Oasport.it

