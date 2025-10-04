Tabaccai in rivolta | Cop 11 targata OMS minaccia il modello italiano
Nuove pressioni internazionali incombono sul comparto del tabacco: tra la revisione sugli oneri fiscali promossa a Bruxelles e le future decisioni della Cop 11 di Ginevra, l’intero sistema rischia di cambiare pelle, mettendo a repentaglio imprese, lavoratori e consumatori italiani. Bruxelles alza la posta fiscale Il primo affondo arriva dalla Commissione Europea. Con la proposta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
