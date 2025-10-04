Syngenta con l’AI l’agricoltura sprigiona un potenziale da 50 miliardi
Da Milano arriva un racconto che unisce campi e algoritmi: durante la Milano Digital Week 2025, Syngenta ha aperto un confronto serrato sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel coltivare il futuro del pianeta. Nel competence center Made si sono accesi riflettori su idee, dati e soluzioni capaci di ridisegnare la produzione di cibo. Un orizzonte alimentarmente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: syngenta - agricoltura
Ai, Feroz Sheikh (Syngenta): "In agricoltura opportunità di mercato da 50 miliardi"
Agricoltura, Sheikh (Syngenta): "Ai e innovazione digitale aspetti radicalmente trasformativi"
Syngenta Biologicals a Val di Sangro Expò 2025 Innovazione e sostenibilità per l’agricoltura del futuro Syngenta Biologicals è tra le aziende ospiti della nuova edizione di Val di Sangro Expò. Parte della più ampia Syngenta Group (oltre 56.000 dipendenti n - facebook.com Vai su Facebook