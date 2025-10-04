Syngenta con l’AI l’agricoltura sprigiona un potenziale da 50 miliardi

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Milano arriva un racconto che unisce campi e algoritmi: durante la Milano Digital Week 2025, Syngenta ha aperto un confronto serrato sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel coltivare il futuro del pianeta. Nel competence center Made si sono accesi riflettori su idee, dati e soluzioni capaci di ridisegnare la produzione di cibo. Un orizzonte alimentarmente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

syngenta con l8217ai l8217agricoltura sprigiona un potenziale da 50 miliardi

© Sbircialanotizia.it - Syngenta, con l’AI l’agricoltura sprigiona un potenziale da 50 miliardi

In questa notizia si parla di: syngenta - agricoltura

Ai, Feroz Sheikh (Syngenta): "In agricoltura opportunità di mercato da 50 miliardi"

Agricoltura, Sheikh (Syngenta): "Ai e innovazione digitale aspetti radicalmente trasformativi"

Cerca Video su questo argomento: Syngenta L8217ai L8217agricoltura Sprigiona