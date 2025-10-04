Svu stagione 27 | due ada per la prima volta nella storia

Nel corso delle sue 27 stagioni, Law & Order: SVU ha visto molteplici variazioni nella composizione del team di investigatori e avvocati. Al centro della narrazione si trova sempre la figura di Olivia Benson, considerata il pilastro della serie. La dinamica tra i personaggi si è evoluta nel tempo, influenzando profondamente l’andamento delle trame e le relazioni interne. l’evoluzione della squadra di svu nel tempo. cambiamenti significativi nel team di investigatori. La partenza di Elliot Stabler durante la dodicesima stagione ha modificato notevolmente l’alchimia tra i protagonisti. Questa uscita ha aperto nuove opportunità per Benson, che ha così potuto assumere ruoli di maggiore responsabilità nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

