Svolta nell’intelligenza artificiale | realizzata la base per un cervello artificiale
C’è una novità clamorosa sul fronte dell’intelligenza artificiale, data la creazione di quella che può essere considerata la base per un cervello prodotto in laboratorio. Ecco tutti i dettagli sulla scoperta. L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle nostre vite, e la vediamo applicata sostanzialmente a qualsiasi campo d’azione. Ebbene, ora c’è una scoperta che potrebbe segnare una volta per tutte la nostra esistenza, e che ha del clamoroso. All’Università del Massachusetts Amherst è stato creato un neurone artificiale, a cui hanno a lungo lavorato un gruppo di ingegneri in un laboratorio di ricerca. 🔗 Leggi su Game-experience.it
