Svolta nell’intelligenza artificiale | realizzata la base per un cervello artificiale

Game-experience.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una novità clamorosa sul fronte dell’intelligenza artificiale, data la creazione di quella che può essere considerata la base per un cervello prodotto in laboratorio. Ecco tutti i dettagli sulla scoperta. L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle nostre vite, e la vediamo applicata sostanzialmente a qualsiasi campo d’azione. Ebbene, ora c’è una scoperta che potrebbe segnare una volta per tutte la nostra esistenza, e che ha del clamoroso.  All’Università del Massachusetts Amherst è stato creato un neurone artificiale, a cui hanno a lungo lavorato un gruppo di ingegneri in un laboratorio di ricerca. 🔗 Leggi su Game-experience.it

