Svolta nel mercato con il portale ’Idealista’ L’intelligenza artificiale prezioso alleato
Si è svolto nei giorni scorsi nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara il seminario organizzato e promosso da Federazione italiana mediatori ed agenti d’affari (Fimaa) del sistema Confederale con il supporto dell’associazione. "L’incontro vuole essere un momento formativo sulle nuove esigenze del mercato – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Marco Amelio che ha aperto i lavori – nella consapevolezza da un lato delle nuove tecnologie e del loro impatto sul lavoro dell’agente immobiliare; dall’altro è un modo per ribadire la centralità dell’aspetto umano e relazionale di questa professione che può e deve trovare nell’ Intelligenza Artificiale, alleato efficace e non certo un sostituto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: svolta - mercato
