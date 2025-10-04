Svizzera multa da 100 franchi per chi sosta a Birsfelden meno di un quarto d’ora | incassi d’oro Il Comune | L’obiettivo non è fare cassa

Attraversare un piccolo comune svizzero per accorciare il tragitto può costare caro. A  Birsfelden, cittadina di 10.500 abitanti nel cantone di  Basilea Campagna, chi resta sul territorio comunale per  meno di 15 minuti  riceve una  multa da 100 franchi svizzeri  (circa 107 euro). La misura è entrata in vigore a metà settembre 2025 e mira a contrastare il cosiddetto  “traffico parassitario”: automobilisti che usano le strade comunali solo come scorciatoie, intasando le vie locali e aumentando rumore e inquinamento. Mille multe al giorno. Per monitorare i passaggi, il comune ha installato telecamere che rilevano i tempi di permanenza dei veicoli. 🔗 Leggi su Open.online

