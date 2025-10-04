Superlega proposta alla UEFA per una nuova Champions più competitiva e accessibile | i dettagli
Inter News 24 Superlega, proposta alla UEFA: due gironi e streaming gratuito per una Champions rivoluzionata? Tutte le novità. La Superlega non è mai stata davvero archiviata, ma si è solo evoluta in un progetto più morbido, volto a rivoluzionare il calcio europeo. Dopo mesi di trattative riservate, lontano dai riflettori, i promotori del progetto, inclusi alcuni dei club fondatori e la stessa UEFA, hanno continuato a lavorare su una proposta che ora mira più a riformare il sistema esistente piuttosto che a creare una scissione. Secondo Mundo Deportivo, durante l’ultimo periodo si sono tenuti diversi incontri tra i principali attori coinvolti, sebbene alcuni club come il Barcellona sembri ora preferire restare nell’ambito del nuovo format della Champions League piuttosto che in un progetto completamente separato. 🔗 Leggi su Internews24.com
