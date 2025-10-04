Superlega proposta alla Uefa per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco le novità discusse tra format e trasmissione delle partite La Superlega non è morta, si è solo trasformata. Lontano dai riflettori, il progetto che mira a rivoluzionare il calcio europeo ha continuato a lavorare a una nuova proposta, più un tentativo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

superlega proposta alla uefa per la nuova champions dopo mesi di trattativa segreta

© Calcionews24.com - Superlega, proposta alla Uefa per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta

In questa notizia si parla di: superlega - proposta

La proposta della Superlega alla UEFA per la nuova Champions League: otto mesi di trattative segrete

superlega proposta uefa nuovaLa proposta della Superlega alla UEFA per la nuova Champions League: otto mesi di trattative segrete - La proposta della Superlega alla UEFA per una Champions League più spettacolare dopo otto mesi di trattative segrete: la società A22 si è mossa in silenzio ... Riporta fanpage.it

superlega proposta uefa nuovaPagina 2 | "L'ultima proposta della Superlega all'Uefa: due novità nella nuova Champions League" - Secondo il Mundo Deportivo A22, la società che rappresenta la Super League, ha condotto negli ultimi otto mesi trattative segrete che hanno portato ad una nuova proposta per una competizione più spett ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Proposta Uefa Nuova