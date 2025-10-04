Superlega ancora viva! Proposta alla UEFA per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta | cosa prevede il nuovo format della competizione Tutti i dettagli svelati dalla Spagna
Superlega, ecco la proposta alla UEFA per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta: il nuovo format della competizione sarebbe così. Non una scissione, ma una riforma. La Superlega non è morta, ma si è trasformata, e ora bussa alla porta della UEFA con una nuova, rivoluzionaria proposta. Come svelato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i promotori del progetto hanno elaborato un piano per ridisegnare la Champions League, basato su due pilastri: un nuovo format e una piattaforma streaming gratuita. Due gironi e più big match per una Champions più competitiva. L’idea è quella di mantenere le 36 squadre qualificate tramite i campionati nazionali, ma di suddividerle in due gironi da 18 in base al ranking. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: superlega - viva
Il primo test della Lube ha sprigionato la voglia di SuperLega. Info per abbonarsi Apertura biglietteria Giovedì e venerdì h17-19 Sabato h10-12 Cassa online h24 https://lubevolley.vivaticket.it https://lubevolley.it/news/2025-09-18-il-primo-test-della-lube- - X Vai su X
L’ultima proposta della Superlega alla Uefa, sta nascendo (di nuovo) un’altra Champions League. Lo racconta il Mundo Deportivo. Sarà a 36 squadre, divisa in due gironi da 18 che confluiranno nell'eliminazione diretta. Verrà trasmessa gratuitamente su Unify - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima proposta della Superlega alla Uefa, sta nascendo (di nuovo) un’altra Champions League - La proposta della Superlega alla Champions League svelata dal Mundo Deportivo: 36 club ma divisi in due gironi e uno streaming gratis. Come scrive ilnapolista.it
Superlega, proposta alla Uefa per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta - Ecco le novità discusse tra format e trasmissione delle partite La Superlega non è morta, si è solo trasformata. Si legge su calcionews24.com