Il panorama delle serie televisive dedicate ai supereroi ha visto la produzione di numerosi titoli di grande successo nel corso degli anni. Poche di queste produzioni riescono a catturare anche l’interesse di un pubblico generalmente poco incline al genere. La crescente popolarità dei film e delle serie sui supereroi nell’ultimo decennio ha portato a una maggiore attenzione, ma anche a una certa divisione tra gli spettatori. serie superhero più apprezzate da un pubblico diversificato. Nonostante le convenzioni e i tropismi spesso associati al mondo dei supereroi, alcune produzioni si distinguono per la capacità di attrarre anche chi normalmente evita questo genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Supereroi: 10 serie imperdibili anche per chi non è fan