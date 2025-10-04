SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 3 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrato un '5' che vince 127.893,93 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 60.100.000 euro. Con quali punteggi si vince? Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 3 ottobre

