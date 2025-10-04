Già noto il calendario delle partite: il 7 gennaio le semifinali, l’11 la finale Richiesta ufficiale e Supercoppa in Arabia a rischio. L’intento è quello di impedire che la manifestazione venga disputata nuovamente in Medio Oriente. (LaPresse) – Calciomercato.it Bufera in Spagna, precisamente a Bilbao. Come informa ‘El gol digital’, un membro ufficiale del Cda del club punta a boicottare la prossima Supercoppa nazionale in programma in Arabia nel prossimo mese di gennaio. Ha chiesto che la sua richiesta venisse inclusa nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria fissata per il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Supercoppa a rischio, UFFICIALE: un club non vuole giocare in Arabia