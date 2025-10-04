Superbonus e rendite catastali da aggiornare l’Agenzia delle Entrate presenta il conto | come cambiano le tasse sulla casa
Operazione trasparenza sulle case trasformate con i soldi pubblici. Obiettivo: ridurre il divario tra valore reale e rendita catastale dopo anni di incentivi edilizi. L’Agenzia delle Entrate ha completato i controlli preliminari su circa 1.800 immobili ristrutturati con il Superbonus. Risulta dal Documento programmatico di finanza pubblica. Manovra 2026: dal taglio Irpef al bonus mamme, sconti e catasto. La legge di bilancio in 7 punti "Per conseguire l'obiettivo di allineare i valori catastali per gli edifici che sono stati sottoposti a interventi di efficienza energetica e di miglioramento strutturale, finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici dal 2019 - è scritto nel documento – sono state inviate le prime lettere di invito alla compliance, che hanno riguardato circa 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
