Superbonus e casa caccia ai furbetti del 110% Dalle verifiche su 3mila case agli alloggi | cosa cambia

La casa sarà uno dei capitoli principali della prossima manovra di bilancio. Il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) ha confermato l?impegno sulle politiche abitative. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Superbonus e casa, caccia ai furbetti del 110%. Dalle verifiche su 3mila case agli alloggi: cosa cambia

In questa notizia si parla di: superbonus - casa

Stangata per chi ha ristrutturato casa. Panico tra chi ha usufruito del Superbonus - facebook.com Vai su Facebook

Superbonus e casa, in arrivo più controlli e piano per aumentare gli alloggi popolari - Il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) ha confermato l’impegno sulle politiche ... Si legge su ilmessaggero.it

Ascoli, caccia ai furbetti delle case popolari: scovata proprietaria di due abitazioni che fruiva di un alloggio popolare - Non si ferma, anzi, si intensifica, la caccia ai furbetti delle case popolari, grazie a una stretta collaborazione tra Erap e Arengo, per cercare di recuperare quegli appartamenti occupati ... Lo riporta corriereadriatico.it