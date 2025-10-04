Superbonus caccia ai furbetti | primo faro su 1.800 case

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'utilizzo del Superbonus con le migliorie portate agli immobili ne aumenta il valore e questo vale anche ai fini catastali. Così è partito un primo check up sulle case. Con delle rilevazioni aeree sono state definite mappe e controllati immobili che sul catasto valgono poco o nulla e che invece. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superbonus - caccia

Superbonus e casa, caccia ai furbetti del 110%. Dalle verifiche su 3mila case agli alloggi: cosa cambia

superbonus caccia furbetti primoSuperbonus e casa, caccia ai furbetti del 110%. Dalle verifiche su 3mila case agli alloggi: cosa cambia - Il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) ha confermato l’impegno sulle politiche ... Si legge su ilmessaggero.it

superbonus caccia furbetti primoSuperbonus 110%, caccia ai furbetti: verifiche su tremila case - Il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) ha confermato l’impegno sulle politiche ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Superbonus Caccia Furbetti Primo