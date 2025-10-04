La stagione del Superbonus si chiude e inizia quella dei controlli finalizzati all’ aggiornamento delle rendite catastali degli edifici interessati dagli interventi. Nel Documento programmatico di finanza pubblica si legge che sono stati completati i controlli preliminari su circa 1.800 immobili ristrutturati con il Superbonus. Si tratta del primo passo di un’operazione destinata a durare almeno tre anni e che metterà sotto la lente circa 60.000 unità immobiliari. Lettere dopo il Superbonus. “There’s no such thing as a free lunch” ovvero “Non esiste nulla di simile a un pasto gratis”, ripeteva il premio Nobel per l’Economia Milton Friedman, citando una frase coniata dallo scrittore Robert A. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Superbonus, arriva il conto: lettere e controlli sulle rendite catastali