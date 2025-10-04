Super Venezia 3-0 al Frosinone Monza e Bari vincono in rimonta pari stretto per l' Avellino
La squadra di Stroppa si porta a -2 dalla vetta. Il Padova paga l'inferiorità numerica, la squadra di Biancolino crea ma non trova il gol contro il Mantova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Festival di Venezia 2025, i film in concorso e super ospiti
Georgina Rodriguez sfoggia il super anello di fidanzamento (e non solo) sul red carpet di Venezia: così si prepara al matrimonio con Cristiano Ronaldo
Pescara-Venezia 2-2, super rimonta biancazzurra: cronaca, tabellino e voti
Venezia-Frosinone, 3-0: i lagunari fermano la capolista e tornano in corsa per la promozione - Partita perfetta dei ragazzi di Giovanni Stroppa, risultato sbloccato da Compagnon, consolida Yeboah e arriva anche il primo gol in Italia dello spagnolo Antonio Casas ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it