Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia | Marc Marquez solo settimo Bagnaia crolla

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d'Indonesia. Il pilota Aprilia supera Aldeguer all'ultimo giro. Marc Marquez solo settimo mentre Bagnaia chiude in quattordicesima posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

