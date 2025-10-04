Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia | Marc Marquez solo settimo Bagnaia crolla
Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika al GP d'Indonesia. Il pilota Aprilia supera Aldeguer all'ultimo giro. Marc Marquez solo settimo mentre Bagnaia chiude in quattordicesima posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: super - bezzecchi
LIVE MotoGP, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bezzecchi super nella Q1, Bagnaia in difficoltà e senza tempo dopo il primo run
LIVE MotoGP, GP San Marino 2025 in DIRETTA: Bezzecchi super nella FP2, tre italiani ai primi tre posti. 8° Bagnaia. Tra poco le qualifiche
Bezzecchi è super a Misano, pole position fantastica: “Mi è venuto un gran bel giro, molto adrenalinico”
INARRESTABILE - Marco Bezzecchi pole da record, il pilota Aprilia è lanciato a Mandalika! Super Aldeguer, e Marquez e Bagnaia? Cronaca e classifiche #motogp #aprilia #marcobezzecchi #ducati #indonesiangp #corsedimoto - X Vai su X
Marc Marquez vince anche a Misano davanti a un super Bezzecchi. Caduto Bagnaia #BetaWellDone #BetaToolsRacing #BetaUtensili #BetaTools #adv - facebook.com Vai su Facebook
Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia: Marc Marquez solo settimo, Bagnaia crolla - Marc Marquez solo settimo mentre Bagnaia chiude in quattordicesima posizione. Da fanpage.it
Marco Bezzecchi rimonta e vince la Sprint del GP d’Indonesia con un sorpasso all’ultimo giro! Ultimo Bagnaia - Marco Bezzecchi completa un sabato perfetto sul circuito di Mandalika e, dopo aver dominato le qualifiche, vince anche la Sprint del Gran Premio ... Riporta oasport.it