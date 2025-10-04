Sumud | grazie Difesapremier mai sentita

13.21 "La deriva di Israele è cilena, ricorda 2001 a Bolzaneto". Così il deputato Pd Scotto in conferenza sulla missione Flotilla, della quale ha fatto parte, tornato in patria. "L'ex deputato Paolo Romano è trattenuto in Israele che ha sequestrato barche e aiuti. Nostra liberazione è atto unilaterale d'Israele. Grazie a Crosetto, Meloni mai sentita. Mattarella non ha mai chiesto di scendere dalle nostra barche", ha detto. Gli altri parlamentari rilasciati: sen. Croatti,eurodeputate Corrado e Scuderi: "Ostaggi in acque internazionali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it