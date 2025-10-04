Sulle colline ascolane il primo molino biologico in Italia diventato Società Benefit
È il Molino Agostini, con sede storica a Montefiore dell'Aso e nuova struttura a Massignano, in un ex calzaturificio. I valori: qualità, sostenibilità, benessere del posto di lavoro e della comunità locale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
