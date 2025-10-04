« «Se un uomo è stato il beniamino incontestato della madre conserva poi per tutta la vita quel sentire da conquistatore, quella fiducia nel successo che non di rado trascina davvero il successo con sé». Così, teorizzando sulle vite altrui (in questo caso su quella di Goethe), Sigmund Freud teorizzava su sé stesso. E su sua madre. Dylan Penn incanta Cannes come sua madre Robin Wright anni fa X Fonte inesauribile di narrazioni e di ansie, di pensieri fecondi e cupissimi, la madre è il personaggio con cui ogni attrice prima o poi deve misurarsi. Perché non si può essere figlie per sempre, perché tutti ne abbiamo una, perché se c’è una sfida con cui vale la pena di misurarsi è certamente quella. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sul set della fortunata serie tv in cui interpreta una madre decisa a difendere il figlio (adulto) da una pretendente molto determinata, chiamava "bambini" anche gli attori. E dei suoi figli dice: «Anche quando avranno cinquant'anni continuerò a preoccuparmi per loro»