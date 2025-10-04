Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Contro i toscani in crisi, gli altoatesini vogliono recitare anche un ruolo da protagonisti in questa cadetteria. Sudtirol-Empoli si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano. SUDTIROL-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini vogliono continuare a gravitano in zona play-off, come dimostra il loro avvio di campionato e gli ultimi recenti risultati, ovvero la vittoria metta contro la Reggiana e il pareggio esterno di Pescara. La squadra di Castori si è arresa soltanto al Palermo, e ciò la dice lunga sulle loro ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sudtirol-Empoli, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla