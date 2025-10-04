Sudtirol-Empoli settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Contro i toscani in crisi, gli altoatesini vogliono recitare anche un ruolo da protagonisti in questa cadetteria. Sudtirol-Empoli si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano. SUDTIROL-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini vogliono continuare a gravitano in zona play-off, come dimostra il loro avvio di campionato e gli ultimi recenti risultati, ovvero la vittoria metta contro la Reggiana e il pareggio esterno di Pescara. La squadra di Castori si è arresa soltanto al Palermo, e ciò la dice lunga sulle loro ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sudtirol - empoli
SERIE B ? AE Valerio Crezzini Sudtirol - Empoli Domenica 5/10/2025 ore 15:00 AA1 Alessandro Cipressa (Lecce) - AA2 Eugenio Scarpa (Collegno) - IV Andrea Calzavara (Varese) - VAR Daniele Paterna (Teramo) - AVAR Alberto Santoro (Messina) - facebook.com Vai su Facebook
Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello #StadioDruso di #Bolzano per #SüdtirolEmpoli, settima giornata di #SerieBKT in programma domenica 5 ottobre alle ore 15.00. Ecco tutte le info su prezzi e modalità di vendita ? - X Vai su X
Pronostico Südtirol-Empoli 5 Ottobre 2025: Pagliuca non può più sbagliare - Empoli, previsto domenica 5 ottobre alle 15:00 al Druso di Bolzano: scopri il pronostico per questa sfida cruciale tra due squadre dal momento ... bottadiculo.it scrive
Valerio Crezzini di Siena l’arbitro di Südtirol-Empoli - Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la settima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26. Riporta calciotoscano.it