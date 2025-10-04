Su che canale vedere in tv gli Europei di ciclismo 2025 | orari 5 ottobre streaming e cambio di rete

Domenica 5 ottobre andrà in scena l’attesissima prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo: ad appena una settimana di distanza dall’avvincente gara che ha animato i Mondiali sul durissimo tracciato di Kigali (Ruanda), si disputerà una nuova corsa di un giorno assolutamente da non perdere. Si preannuncia una sfida totale tra i tre grandi tenori del pedale internazionale: lo sloveno Tadej Pogacar tornerà in gara con la maglia iridata conquistata in Africa ed è atteso da un nuovo duello con il belga Remco Evenepoel, ma questa volta sarà della partita anche il danese Jonas Vingegaard, secondo nell’ultima edizione del Tour de France vinta dal fuoriclasse balcanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

