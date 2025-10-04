Stupefacente iscrizioni aperte per il laboratorio itinerante con la danzatrice Delfina Stella

Parmatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte fino al 30 ottobre le iscrizioni al laboratorio Stupefacente, organizzato dall’Università di Parma nell’ambito del progetto FAPE - Fondo di Ateneo per il Public Engagement Parma e l’altrove. Gli incontri si svolgeranno in cammino e in sosta in luoghi simbolici della città: Antica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stupefacente - iscrizioni

Laboratorio di teatro, iscrizioni aperte dagli 8 ai 18 anni - Statesulpalcoscenico' a Ravenna, condotto da Alessandro Braga per studenti dai 8 ai 18 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Laboratorio su Pasolini, iscrizioni aperte - Il Comune offre iscrizioni gratuite per giovani dai 14 ai 35 anni al laboratorio teatrale su Pier Paolo Pasolini, parte del progetto "Biblioteca da vivere". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Stupefacente Iscrizioni Aperte Laboratorio