Stupefacente iscrizioni aperte per il laboratorio itinerante con la danzatrice Delfina Stella

Sono aperte fino al 30 ottobre le iscrizioni al laboratorio Stupefacente, organizzato dall’Università di Parma nell’ambito del progetto FAPE - Fondo di Ateneo per il Public Engagement Parma e l’altrove. Gli incontri si svolgeranno in cammino e in sosta in luoghi simbolici della città: Antica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it