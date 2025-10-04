Stumble | la sitcom perfetta per sostituire bring it on
Nel panorama televisivo attuale, le commedie che ruotano attorno al mondo del cheerleading rappresentano una nicchia di interesse ancora vivace. La prossima produzione di NBC, intitolata Stumble, si propone di riempire il vuoto lasciato da precedenti successi e di portare sullo schermo una narrazione divertente e coinvolgente dedicata a questa disciplina. La serie promette di unire elementi comici a tematiche sportive, evocando atmosfere simili a quelle di un cult del passato: Bring It On. stumble: una commedia che richiama gli aspetti umoristici di bring it on. Stumble racconta la percorso di Courteney Potter (interpretata da Jenn Lyon), ex allenatrice con alle spalle numerosi successi nel campo del cheerleading universitario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it