Studiare fa bene al cervello anche a 90 anni | la ricerca che ribalta le certezze sulla salute mentale

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novantasei gemelli finlandesi seguiti per quasi mezzo secolo hanno permesso ai ricercatori dell'Università di Helsinki di scoprire qualcosa di sorprendente: chi ha studiato di più mantiene una mente lucida anche dopo i 90 anni, mentre i classici nemici del cuore - pressione alta, colesterolo e sovrappeso - sembrano contare molto meno di quanto si pensasse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

