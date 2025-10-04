Studenti transgender limitano cibo e acqua per evitare di andare in bagno a scuola L’allarme in Scozia
In Scozia, gli insegnanti denunciano comportamenti preoccupanti tra gli alunni transgender che riducono l'assunzione di cibo e bevande per non dover utilizzare i servizi igienici scolastici, rischiando di essere identificati pubblicamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studenti - transgender
