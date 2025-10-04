Studenti e professori aggrediti da comunità ebraica una mamma | Nessuna provocazione

Una mamma ha spiegato che da parte degli studenti del liceo Caravillani "non c'è stata alcuna offesa o insulto antisemita, nessuna provocazione, ma si è trattato solo di violenza su minori". L'episodio è l'aggressione dopo cori per la Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: studenti - professori

Il caldo mette a rischio anche studenti e professori, è allarme rosso nelle scuole: “Strutture completamente inadeguate”

Polemica su uno spot elettorale di Forza Italia con i volti di studenti e professori: «Toglietelo, non hanno dato il consenso» – Il video

Da studenti normali a futuri santi: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, i ricordi dei professori tra bocciature, compiti non fatti e una fede vissuta con semplicità e coraggio

Professori stressati e studenti milanesi antipatici ? A breve arrivano novità frizzanti Uno spezzone di improv da una serata secret a Bologna @bravo_caffe @becomedy_uk @giuseppe_lanno - facebook.com Vai su Facebook

Medioriente, professoressa del Caravillani: “Aggressione agli studenti senza alcuna provocazione” - (LaPresse) “Io ero presente durante la ricreazione quando gli studenti e le studentesse si sono ritrovate nel piazzale della scuola come ... Da msn.com

Gli studenti in lotta: continua l’occupazione. Solidarietà dei professori - Lucca, 12 dicembre 2024 – L’occupazione al Passaglia è andata avanti anche e probabilmente proseguirà anche nei prossimi giorni. Riporta lanazione.it