Studenti e lavoratori per Gaza | Oggi una tappa importante risveglio della coscienza civile

"Oggi è una tappa importante, la reazione di studenti e lavoratori in piazza significa il risveglio della coscienza civile e del senso di umanità che viene dal popolo. Il governo dovrebbe ascoltare questa voce e non dichiarare illegittimo lo sciopero". Alice D’Ercole, segretaria generale Cgil, è alla partenza del corteo in strada di Pescaia. Un corteo partecipatissimo partito poco prima delle 10 di ieri mattina per arrivare davanti alla Camera del lavoro alla Lizza, con inevitabili riflessi sulla circolazione in tutta l’area, a lungo completamente congestionata. È la concessione al ’Blocchiamo tutto’, uno degli slogan dei cortei in tutta Italia che altrovetato a irruzioni sui binari, strade di grande collegamento (la Fi-Pi-Li), scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

