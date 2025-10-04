Studenti e lavoratori per Gaza | Oggi una tappa importante risveglio della coscienza civile
"Oggi è una tappa importante, la reazione di studenti e lavoratori in piazza significa il risveglio della coscienza civile e del senso di umanità che viene dal popolo. Il governo dovrebbe ascoltare questa voce e non dichiarare illegittimo lo sciopero". Alice D’Ercole, segretaria generale Cgil, è alla partenza del corteo in strada di Pescaia. Un corteo partecipatissimo partito poco prima delle 10 di ieri mattina per arrivare davanti alla Camera del lavoro alla Lizza, con inevitabili riflessi sulla circolazione in tutta l’area, a lungo completamente congestionata. È la concessione al ’Blocchiamo tutto’, uno degli slogan dei cortei in tutta Italia che altrovetato a irruzioni sui binari, strade di grande collegamento (la Fi-Pi-Li), scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: studenti - lavoratori
Arriva la formazione obbligatoria su salute e sicurezza: a Bolzano nella scuola primaria gli studenti come veri lavoratori, dal rischio chimico all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
Intelligenza Artificiale a scuola: dal tutor che parla in inglese ai lavoratori virtuali, da app che riscrivono i materiali per studenti con DSA alle valutazioni autentiche. 10 soluzioni che funzionano
Cassina-Melzo, prima corsa il 12 settembre. Servirà lavoratori e studenti pendolari
Quella di oggi è stata una giornata di manifestazioni in tutta Italia per Gaza. Oltre 100 cortei da Nord a Sud, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre sigle sindacali. In piazza hanno sfilato studenti, famiglie e lavoratori. #Tg1 Giulia Serenelli - facebook.com Vai su Facebook
Tantissimi studenti, lavoratori e associazioni: migliaia di persone sono scese in piazza a #Roma nel giorno della mobilitazione di massa in Italia a sostegno dei palestinesi, con oltre 60 cortei organizzati in molte città . - X Vai su X
Studenti e lavoratori per Gaza: "Oggi una tappa importante, risveglio della coscienza civile" - La segretaria Cgil D’Ercole: "Nessuna violazione, noi siamo dalla parte delle legge". Secondo lanazione.it
“Le occupazioni a scuola sono solo all’inizio”: studenti e sindacati di nuovo insieme in piazza per Gaza - Dopo aver partecipato allo sciopero generale, gli studenti scendono in piazza a Roma sabato 4 ottobre per la Palestina e a sostegno della Global Sumud ... Scrive fanpage.it