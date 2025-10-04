Studenti e lavoratori per Gaza | Oggi una tappa importante risveglio della coscienza civile

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi è una tappa importante, la reazione di studenti e lavoratori in piazza significa il risveglio della coscienza civile e del senso di umanità che viene dal popolo. Il governo dovrebbe ascoltare questa voce e non dichiarare illegittimo lo sciopero". Alice D’Ercole, segretaria generale Cgil, è alla partenza del corteo in strada di Pescaia. Un corteo partecipatissimo partito poco prima delle 10 di ieri mattina per arrivare davanti alla Camera del lavoro alla Lizza, con inevitabili riflessi sulla circolazione in tutta l’area, a lungo completamente congestionata. È la concessione al ’Blocchiamo tutto’, uno degli slogan dei cortei in tutta Italia che altrovetato a irruzioni sui binari, strade di grande collegamento (la Fi-Pi-Li), scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

studenti e lavoratori per gaza oggi una tappa importante risveglio della coscienza civile

© Lanazione.it - Studenti e lavoratori per Gaza: "Oggi una tappa importante, risveglio della coscienza civile"

In questa notizia si parla di: studenti - lavoratori

studenti lavoratori gaza oggiStudenti e lavoratori per Gaza: "Oggi una tappa importante, risveglio della coscienza civile" - La segretaria Cgil D’Ercole: "Nessuna violazione, noi siamo dalla parte delle legge". Secondo lanazione.it

studenti lavoratori gaza oggi“Le occupazioni a scuola sono solo all’inizio”: studenti e sindacati di nuovo insieme in piazza per Gaza - Dopo aver partecipato allo sciopero generale, gli studenti scendono in piazza a Roma sabato 4 ottobre per la Palestina e a sostegno della Global Sumud ... Scrive fanpage.it

