Chi ha scelto di esserci ha rinunciato a parte del proprio stipendio, ha sacrificato un giorno di scuola non per fare vacanza ma per prendere posizione, in un tempo fatto della storia con S maiuscola. È partito alle 7,30 il corteo che ha preso le mosse dal Terminal per arrivare a Piazzale Azzolino e poi in piazza, c’erano i lavoratori della Cgil ma non solo, tanti insegnanti, molti semplici cittadini che vogliono restare umani, gli studenti fermani a parlare, intervenire, tenere cartelli che si leggano bene e parlino di un vento che non si può fermare. La Rete degli studenti medi ha preso la parola, per spiegare la necessità di ‘bloccare tutto’: "Non siamo orgogliosi di essere parte di un Paese che spende in armi più di quanto investa nella scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti e lavoratori in piazza: "Basta spendere soldi in armi"