Studentessa 21enne si scatta dei selfie mentre partorisce in camera poi chiude il feto in un armadio ed esce per mangiare da McDonald’s

Si chiama Laken Snelling ed è una cheerleader dell’Università del Kentuckhy. La 21enne si è scattata dei selfie mentre partorisce a casa e di nascosto da tutti il suo bambino, poi mette il feto sacco di plastica ed esce per andare da McDonald’s. Ora si trova agli arresti domiciliari, rilasciata su pagamento di una cauzione di 100mila dollari. I fatti risalgono allo scorso 4 agosto. I documenti rilasciati dal tribunale di Lexington e visionati da People che ne ha reso noto il contenuto, parlano di “ immagini scattate durante il travaglio, foto di lei che compie azioni che una donna incinta non dovrebbe compiere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studentessa scatta selfie mentre partorisce, lascia il bimbo a morire nell’armadio e va al McDonald’s - La 21enne arrestata in Usa ha sostenuto di non sapere della gravidanza e che il neonato era già morto ma a incastrarla ci sarebbero alcuni selfie che ... Riporta fanpage.it