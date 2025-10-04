Strepitoso Bezzecchi nella Sprint rimonta e sorpasso vincente
AGI - Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, ha risalito il gruppo e superato all'ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere. In terza piazza Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Settimo Marc Marquez (Ducati), dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, ha chiuso in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo. "In partenza ho perso un sacco di tempo e non ero sicuro di riuscire a riprendere Aldeguer. 🔗 Leggi su Agi.it
