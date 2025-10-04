Strage stradale nel Materano | 4 morti e 6 feriti le vittime viaggiavano sulla stessa vettura

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri. Il bilancio dei morti è stato annunciato dai vigili del fuoco del comando provinciale, secondo cui ci sarebbero anche altri sei feriti. Le vittime, che erano a bordo di una macchina assieme ad altre sei persone, si sono scontrate con un’altra automobile e un camion. Gli individui rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasferite nei vari ospedali della zona. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, la Polizia di Stato e anche un elisoccorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage stradale nel Materano: 4 morti e 6 feriti, le vittime viaggiavano sulla stessa vettura

In questa notizia si parla di: strage - stradale

