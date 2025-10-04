Strage nel Sannio Antonia continua a lottare | il nuovo bollettino medico

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta riservata la prognosi di Antonia Ocone, la diciassettenne aggredita violentemente dal padre, nella loro casa di Paupisi, nel beneventano. E’ quanto riferisce il bollettino medico dell’ ospedale Neuromed di Pozzilli dove è ricoverata la ragazza. “ Le condizioni cliniche e neurologiche – si legge nel bollettino – permangono stazionarie. Continua la sedazione farmacologica e la paziente necessita di intubazione e ventilazione meccanica. Stabili i parametri vitali e gli indici di laboratorio. Continua lo stretto monitoraggio strumentale e clinico”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

