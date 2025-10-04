Strage di alberi per il tarlo asiatico | Non si abbattano le piante sane
Da lunedì il quartiere Collevario è più silenzioso. Nessuna motosega, nessun taglio, quasi a sottolineare una pausa di riflessione per tutti: associazioni, enti e privati. Si è sentito solo il rumore della cippatrice, in via Verga, che continua a sminuzzare il legno delle piante finora rase al suolo come misura fitosanitaria per il controllo del tarlo asiatico del fusto. Ciò che fa discutere e pensare in merito all’ingiunzione Amap, in accordo con il Comune, è il fatto che oltre all’abbattimento delle piante infestate dal Cerambicide orientale (per ora a Collevario e dintorni meno di una ventina) vengano distrutte centinaia di piante "ancorché prive di segni o sintomi" nel raggio di cento metri da quelle, poche, oggettivamente infestate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
