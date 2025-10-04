Strage a Gaza almeno 57 morti in 24H
21.40 L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 57 persone dall'alba,nonostante il presidente Usa Donald Trump abbia esortato Israele a cessare i suoi attacchi sul territorio. Di questi 40 nella sola Gaza City tra cui molti bambini. Lo ha dichiarato all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia sotto l'autorità di Hamas. Le restrizioni ai media a Gaza e le difficoltà di accesso a molte aree impediscono all'Afp di verificare in modo indipendente i dati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
