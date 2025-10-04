Strade ferrovie e aeroporti in tilt I violenti castigano il resto d’Italia

Manifestazioni ovunque: a Milano e Roma invase le tangenziali, irruzione sulla pista a Pisa, bloccati i porti a Livorno e Genova. Scontri con la polizia (55 agenti feriti) e minacce ai politici di destra: «Salvini come Kirk». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Strade, ferrovie e aeroporti in tilt. I violenti castigano il resto d’Italia

strade - ferrovie

