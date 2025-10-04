Strade chiuse il 9 ottobre traffico in tilt in città
Importante comunicazione quella pubblicata nelle scorse ore. Giovedì 9 ottobre da qui non si transita. Ecco le possibili ripercussioni sulla viabilità E’ stata una settimana piuttosto complicata per la viabilità quella che si sta concludendo. Stavolta però a favorire i disagi non sono stati solo i cantieri e altri provvedimenti interdettivi alla circolazione bensì le. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: strade - chiuse
Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse
Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)
Mappa dei cantieri dal 14 luglio: strade chiuse, deviazioni e modifiche alla viabilità
Manifestazione pro Palestina oggi a Roma: partenza alle 14 da Porta San Paolo, strade chiuse fino alle 19. Previste 20mila persone - facebook.com Vai su Facebook
Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 https://ift.tt/x7XYtCP - X Vai su X
Tutte le strade chiuse (e i cambiamenti per i mezzi) domenica 5 ottobre a Milano - Strade chiuse e divieti a Milano, domenica 5 ottobre, in occasione della Salomon Running, la manifestazione podistica con percorsi diversi, fino a 20 ... Da milanotoday.it
Giro al Sas e Half Marathon, attenzione alle strade chiuse - Domenica 5 ottobre invece, dalle 10 alle 13, sul percorso cittadino con partenza da piazza Dante, arrivo in piazza Duomo e passaggio lungo le vie del centro, si svolgeranno le competizioni podistiche ... rainews.it scrive