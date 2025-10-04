Importante comunicazione quella pubblicata nelle scorse ore. Giovedì 9 ottobre da qui non si transita. Ecco le possibili ripercussioni sulla viabilità E’ stata una settimana piuttosto complicata per la viabilità quella che si sta concludendo. Stavolta però a favorire i disagi non sono stati solo i cantieri e altri provvedimenti interdettivi alla circolazione bensì le. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Strade chiuse il 9 ottobre, traffico in tilt in città